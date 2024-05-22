الجابر: برنامج المحتوى الوطني ساهم في تحقيق نجاحات عملاقة وكبيرة في جهود الإمارات لدعم مشاريع الصناعة الوطنية والاستثمار

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن برنامج المحتوى الوطني ساهم منذ إطلاقة في تحقيق نجاحات عملاقة وكبيرة في جهود دولة الإمارات، لدعم مشاريع الصناعة الوطنية والاستثمار.

وأضاف الجابر، خلال رده في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن المشروع استطاع في إعادة تحويل مصادر تمويلية كبيرة، واحتفاظ السوق والاقتصاد الوطني، بنحو 67 مليار درهم خلال عام 2023.

وتابع: «جزء كبير من هذه الأموال كانت تذهب إلى خارج الدولة، واليوم نجح البرنامج في الإبقاء على تلك الأموال بداخل السوق الوطني»، مضيفًا أن «البرنامج عمل على خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين».

وأوضح الجابر، أن المشروع كان له مساهم مهمة في توطين سلاسل الامداد الخاصة بالقطاعات المرتبة بالأغذية والأدوية، وبرامج التدريب، فضلًا عن توفير فرص وظيفية لنحو 16 ألف مواطن.

