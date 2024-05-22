العالم اليوم - إسرائيل تعلن تصفية ناشط بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 01:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تصفية ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "أحمد ياسر القرة"، وهو ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وشارك في هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "بقيادة فرقة غزة، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في خان يونس المخرب المدعو أحمد ياسر القرة، الذي كان يعتبر عنصرا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدروع".

وأضاف: "خلال التحضيرات لشن الغارة، رصدت وحدة 414 طفلا تواجد بالقرب من المخرب وبالتالي أوقفت تنفيذ الغارة فور رصده".

وتابع: "وبعد ابتعاد الطفل عن نطاق المبنى، تم تنفيذ الغارة التي أسفرت عن تصفية مخربين اثنين آخرين هما المدعو صهيب رائد أبو ريدة، وهو من مخربي قوات النخبة التابعة لحماس والمدعو أنس أبو رجيلة وهو مخرب ينتمي إلى منظمة الجهاد الإسلامي".