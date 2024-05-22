الصحة العالمية: الوضع في غزة أكثر من كارثي

الصحة العالمية: الوضع في غزة أكثر من كارثيطالبت منظمة الصحة العالمية العدو الصهيوني بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة، والسماح بالإجلاء العاجل لنحو 700 مريض ومصاب في حالة خطرة للعلاج خارج القطاع.

وفي بيان له دعا مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم، الليلة الماضية، الكيان الصهيوني إلى إيصال الوقود اللازم لعمل المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأوضح أدهانوم أنّ القطاع الصحي وحده في غزة يحتاج يومياً ما بين 50 إلى 60 ألف لتر من الوقود، بينما نجحت المنظمة خلال الأيام الماضية بتوصيل كميات صغيرة من الوقود إلى المستشفيات لكنها غير كافية على الإطلاق.

وأكّد أنّ "الوضع في غزة أصبح أكثر من كارثي".. مشيراً إلى انخفاض عدد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة، وأنّ ما تبقى منها تضرر، كما انخفضت حملات التلقيح ضد الأمراض، بينما لا يزال مستشفى العودة تحت الحصار.

وشدّد المسؤول الأممي على أنّ "الأعمال العدائية" المكثفة قرب مستشفى كمال عدوان قوّضت قدرته على تقديم الخدمات الطبية، وجعلت من الصعب الوصول إليه.

وتابع أدهانوم قائلاً: إن "العمليات العسكرية في رفح مستمرة، وكذلك "الوفيات" والإصابات التي تتزايد، والناس ليس أمامهم سوى خيارين، إما البقاء في المناطق التي تتعرض للهجمات، أو الرحيل إلى أماكن أخرى ليست آمنة أيضاً.

وتزامناً مع هذا الوضع الصحي الكارثي، أعلنت الأمم المتحدة بالأمس تعليق توزيع المواد الغذائية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

الجدير ذكره أنّ مئات الآلاف من الفلسطينيين موجودون الآن في رفح، معظمهم من النازحين، وهم يتعرضون للقصف والغارات التي تشنّها قوات العدو الصهيوني، في الوقت الذي يواجهون فيه الكارثة الصحية والتجويع والحصار.