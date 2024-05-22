العالم اليوم - 14.4 مليار دولار أرباح بنوك الخليج بالربع الأول من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 03:24 مساءً - ارتفعت صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8 بالمئة، وعلى أساس سنوي بنسبة 10.5 بالمئة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وكشف تقرير اقتصادي صادر عن "كامكو إنفست"، والذي يرصد أداء 57 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بصافي أرباح بلغت 5.6 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بأرباح 4.9 مليار دولار والبنوك القطرية 1.9 مليار دولار والبنوك الكويتية 1.3 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن نمو صافي أرباح البنوك الخليجية عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب تراجع مخصصات انخفاض القيمة، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك سجلت نحو 31.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024.

الإمارات في المقدمة

أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تصدرت مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.49 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، حيث تعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإمارتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو الأصول.

وذكر التقرير أن البنوك السعودية جاءت في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 2.18 بالمئة، تلتها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 2.06 بالمئة و2.87 بالمئة على التوالي.

وأوضح التقرير أن البنوك المدرجة في أسواق الإمارات تصدرت مرة أخرى بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.9 بالمئة، تلتها البنوك السعودية والقطرية بعائد بنسبة 12.8 بالمئة و12.7 بالمئة على الترتيب.

ووفق تقرير "كامكو"، شهدت البنوك الإماراتية أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، مدفوعة بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبياً في إجمالي حقوق المساهمين.