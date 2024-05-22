العالم اليوم - "أدنوك" تطرح 880 مليون سهم بـ"أدنوك للحفر" في طرح ثانوي

انتم الان تتابعون خبر "أدنوك" تطرح 880 مليون سهم بـ"أدنوك للحفر" في طرح ثانوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 04:21 مساءً - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، عن عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 5.5 بالمئة في أسهم شركة "أدنوك للحفر"، من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

و"أدنوك" هي المساهم المالك لحصة الأغلبية حاليا بنسبة 84 بالمئة من الأسهم العادية لشركة "أدنوك للحفر" والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب الإفصاح المنشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الطرح سيكون متاحا فقط للمستثمرين المحترفين في دولة الأمارات، ولن يكون متاحا للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

من المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للطرح على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي غدا 23 مايو، بحسب سرعة إنجاز العملية، وفقا للإفصاح.

وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر".

وبحسب ما ذكره الإفصاح، فإن الطرح سيكون حصريا من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك".

وذكرت أدنوك أن "بيع حصة إضافية في شركة أدنوك للحفر يسهم في تعزيز سيولة وتداول أسهم الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين فيها".

وأشار الإفصاح إلى أنه من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة إدراج "أدنوك للحفر" في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة، وهو ما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين في الشركة بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، قامت بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.