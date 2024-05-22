نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضطراب في الكونجرس: انتقادات حادة تجاه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس، وقعت حوادث احتجاجات عنيفة ضد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تصنيفه من قبل المحتجين بأنه "مجرم حرب".

الاحتجاجات بدأت عندما بدأ بلينكن في إلقاء شهادته، حيث قاطعه أحد المحتجين بالقول: "انظر لحال طفلة عمرها 6 سنوات عندما قتل الجيش الإسرائيلي عائلتها"، مُضيفًا أن بلينكن سيظل في ذاكرة العالم كـ "جزار غزة" بسبب قتل الفلسطينيين الأبرياء.

لا توقف المحتجين عند هذا الحد، فقد قامت امرأة أخرى برفع لافتة كتب عليها "مجرم حرب"، وكانت يديها ملطخة باللون الأحمر، ممثلة دماء المدنيين في غزة، وأكدت: "هو مجرم حرب، يديك ملطختان بدماء 40 ألف فلسطيني".

تدخلت قوات الأمن لإخراج المحتجين من القاعة بعد تصاعد الأحداث.

يُذكر أن بلينكن واجه انتقادات من جميع الأطراف في الكونجرس، حيث اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بالتخلي عن إسرائيل، بينما انتقد الديمقراطيون الإدارة لعدم قيامها بما يكفي لمساعدة المدنيين في غزة.

في سياق متصل، أعلن بلينكن أن الإدارة ستعمل مع الكونجرس لصياغة رد مناسب على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

التصاعد الحاد في الاحتجاجات خلال جلسة الكونجرس يبرز التوترات الشديدة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، مع التأكيد على أن هذه القضايا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للسياسة الخارجية الأمريكية في الفترة القادمة.