نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليكيب" تكشف كواليس لقاء بين ماكرون وبيرز في قصر الإليزيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مشاركة كيليان مبابي، في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وأعلن مبابي بشكل رسمي رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم الجاري، وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا "باريس 2024".

وترجح العديد من المصادر بأن مبابي سيكون لاعبا في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، على الرغم من عدم إعلان اللاعب أو النادي أي شيء.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المعروف عن بيريز رفضه لفكرة مشاركة أي لاعب من ريال مدريد في دورة الألعاب الأولمبية، خصوصا أنه يعتبر الأولمبياد بطولة غير رسمية، وليست ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك اجتماعا خلال مأدبة غداء في الإليزيه، يوم أمس الثلاثاء، بين بيريز ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون.

وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى بلا أي تغيير في وجهات نظر بيريز، والذي رفض تماما فكرة مشاركة مبابي في الأولمبياد، رغم محاولات وضغط ماكرون.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، اعتبارا من يوم 26 يوليو المقبل وحتى 11 أغسطس المقبلين، وفي تلك الفترة سيكون هناك تحضيرات لفريق ريال مدريد للموسم الجديد.