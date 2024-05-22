العالم اليوم - الشرطة تفحص "مادة مثيرة للريبة" قرب مبنى الكونغرس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 06:24 مساءً - قالت الشرطة في بيان إن شرطة الكابيتول (الكونغرس) الأميركية تحقق في "مادة مثيرة للريبة"، الأربعاء، عثر عليها في شارع قريب من مبنى الكونغرس، وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وذكرت شرطة الكابيتول أن السلطات أغلقت شارع فيرستستريت جنوب شرق بين الشارعين (سي) و(دي) ووجهت الموظفين وغيرهم من الأفراد بتجنب المنطقة.

وأوضحت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن قوارير بها دماء أرسلت للجنة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين المباني الموجودة هناك.