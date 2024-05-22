العالم اليوم - الهجوم الإسرائيلي مستمر لليوم الثاني.. ماذا يحدث في جنين؟

انتم الان تتابعون خبر الهجوم الإسرائيلي مستمر لليوم الثاني.. ماذا يحدث في جنين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 06:24 مساءً - تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أدت إلى مقتل 8 أشخاص من بينهم طبيب ومعلم.

وأكد مراسل "فرانس برس" سماع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل مخيم جنين للاجئين، بينما أطلق الجنود النار من آلياتهم المدرعة على شبان ملثمين وسط المدينة.

وأشعل فلسطينيون إطارات مركبات انبعثت منها سحب كثيفة من الدخان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 8 أشخاص وإصابة 24، من بينهم 4 إصابات خطيرة منذ صباح الثلاثاء.

وفي مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، رصد مراسل "فرانس برس" 4 جثامين.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع تبادل لإطلاق النار بين قواته ومسلحين، مشيرا إلى مصادرته معدات عسكرية وعثوره على عبوات ناسفة كانت مزروعة بهدف إلحاق الضرر بقواته.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه استلمت جريحا مصابا بالرصاص في مناطق مختلفة من جسده، من مخيم جنين.

وأكد في بيان لاحق منفصل أن "قوات الاحتلال تحتجز سيارات الإسعاف أمام مدخل مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء عن عمليته التي شنها بناء على معلومات استخباراتية، تشير إلى أنشطة يقوم بها مسلحون تابعون لحركتي حماس والجهاد في منطقة جنين.

وعملت آليات الجيش الثلاثاء على تجريف الطرقات، حسبما أظهرت لقطات فيديو.

والثلاثاء حذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، من "حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية ومن بينها جنين"، كما دانت حركة حماس "المجزرة" في جنين.

وغالبا ما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات ومداهمات في جنين ومخيمها للاجئين.

وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل 514 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقتل خلال الفترة ذاتها 12 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفقا لتعداد "فرانس برس" استنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية.