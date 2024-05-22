العالم اليوم - مؤسس منتدى "دافوس" الاقتصادي كلاوس شواب سيتنحى عن مهامه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 06:24 مساءً - أعلنت إدارة تنظيم مؤتمر "دافوس" أن مؤسس هذا المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب سيتنحى عن مهامه الإدارية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة الاجتماع السنوي الذي يضم نخب العالم في منتجع دافوس السويسري الفاخر للتزلج في بيان إن شواب البالغ 86 عاما، سيترك "قريبا" منصب "الرئيس التنفيذي" ليصبح "رئيس مجلس الإدارة"، على أن يحصل التغيير قبل بدء النسخة المقبلة من المنتدى المقرر عقدها في يناير 2025.

ويمثل إعلان انسحاب شواب من الإدارة التنفيذية بعد أكثر من 40 عاما تتويجا لمرحلة انتقالية طويلة في المنتدى بدأت في العام 2015.

وينتقل المنتدى من "منظمة يديرها المؤسسون إلى منظمة يتحمّل فيها رئيس ومجلس إدارة المسؤولية التنفيذية الكاملة"، حسبما أشارت إدارة المنتدى.

وأكدت أن المنتدى، الذي يتخذ من جنيف مقرا له ويوظف 800 شخص في كل أنحاء العالم، سيتطور من "منصة تجمّع" بسيطة إلى "مؤسسة عالمية رئيسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص".

ولم يتم تقديم تفاصيل عن هوية خليفة شواب.

ولد شواب في رافنسبورغ في ألمانيا في العام 1938، وأطلق "منتدى الإدارة الأوروبية"، الذي سبق المنتدى الحالي عندما كان لا يزال أستاذا في مجال إدارة الأعمال في جامعة جنيف، حيث عمل حتى العام 2003.

ثم قام بتوسيع نطاق المنتدى من خلال دعوة رجال أعمال أميركيين كبار، وتمكن بعدها من تحويل هذا الاجتماع إلى تجمع دولي كبير مخصص للعلاقات والأعمال وتبادل الأفكار.