نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تعتقل أبرز المطلوبين لتركيا وأردوغان يطلب تسليمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة "راي نيوز" أن الشرطة الإيطالية ألقت يوم الأربعاء القبض على زعيم عصابة مافيا تركية، يدعى باريش بويون، الذي يعد واحدا من أعتى المجرمين المطلوبين لتركيا،

وأوضحت القناة التلفزيونية، نقلا عن الشرطة، أن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق الكردي البالغ من العمر 40 عاما المتهم بارتكاب جرائم قتل والتسبب في الأذى الجسدي والتهديد والانضمام لمنظمة إجرامية وتهريب الأسلحة.

وأوردت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني خلال زيارتها لتركيا تسليم بويون.

وذكرت أنه تم اعتقال بويون سابقا في مدينة ريميني في أغسطس 2022، وصدر قرار آنذاك بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

حسب الأنباء قام فريق من الأجهزة الأمنية الإيطالية وممثلي الإنتربول باقتحام شقته الواقعة في منطقة قريبة من مدينة "فيتيبرو" فجر الأربعاء حيث يتواجد بويون.

وخلال عملية واسعة النطاق جرت للقضاء على الشبكة الإجرامية، تم اعتقال 18 شخصا آخرين من أصل تركي يعيشون في إيطاليا وسويسرا وألمانيا وتركيا.

وأمر مكتب المدعي العام في ميلانو باحتجازهم بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لأغراض إرهابية، والتحضير لهجوم إرهابي وارتكاب جرائم قتل