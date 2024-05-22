نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض مصري ودولي لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» رفض مصر والدول الأخرى لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح المصدر أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن المشكلة في عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها تكشف نوايا إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

ترحيب مصري باعتراف دولي بدولة فلسطين

في سياق متصل، رحبت مصر بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم الأربعاء 22 مايو، أن هذه الخطوة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.