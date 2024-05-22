العالم اليوم - نتنياهو: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:21 مساءً - ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها قريبا بالدولة الفلسطينية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب"،

وقال نتنياهو في بيان إن "إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة".

وتابع: "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه"، في إشارة إلى الهجوم الفلسطيني الذي قادته حركة حماس وأعقبه الهجوم الإسرائيلي الكاسح على غزة.