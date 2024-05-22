العالم اليوم - قرود نافقة تسقط من الأشجار.. ماذا يحدث في المكسيك؟

انتم الان تتابعون خبر قرود نافقة تسقط من الأشجار.. ماذا يحدث في المكسيك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:21 مساءً - أدى ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك إلى نفوق العشرات من القردة، التي تسقط من الأشجار ميتة في مشهد غريب.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عثر على ما لا يقل عن 83 من قرود العواء، المعروفة بأصواتها الصاخبة، نافقة في ولاية تاباسكو المطلة على الخليج، حيث تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية هذا الأسبوع.

وأنقذ السكان عددا آخر من القرود، بما في ذلك 5 نقلت إلى طبيب بيطري حاول إنقاذها.

وقال الطبيب سيرجيو فالينزويلا: "وصلت في حالة حرجة وتعاني الجفاف والحمى".

وشهدت المكسيك موجة من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، وأرجعت وكالة الحماية المدنية في تاباسكو، في بيان لها نهاية الأسبوع، نفوق القردة إلى إصابتها بالجفاف.

وفي غابة خارج كامالكالكو بولاية تاباسكو، جمع المتطوعون جثث القرود التي نفقت بسبب درجات الحرارة المرتفعة، قبل وضع دلاء من الماء والفاكهة على الأشجار في محاولة لتجنب المزيد من الوفيات.

وتم تصنيف قرد العواء على أنه معرض للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

والإثنين قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو من تاباسكو، عندما سئل حول نفوق القردة: "السبب هو الحرارة شديدة للغاية. لقد زرت الولاية سابقا ولم أشعر بهذه الحرارة من قبل مثل الآن".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لذا، نعم، علينا أن نعتني بالحيوانات. سنفعل ذلك".