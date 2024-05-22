العالم اليوم - الذهب يتراجع مع جني الأرباح وترقب محضر اجتماع الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:21 مساءً - تراجع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في ظل جني المستثمرين للأرباح وتحول التركيز إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار البنك المركزي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1419 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 2389.39 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2392.70 دولار للأونصة.

وقال إيفريت ميلمان، كبير محللي السوق لدى جينزفيل كوينز، لوكالة رويترز: "في أي مرة يحدث ارتفاع حاد لأسعار الذهب ولفترة طويلة، فمن الطبيعي أن ترى بعض عمليات جني الأرباح".

ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية لشهر مايو عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم.

وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة أن التضخم الأميركي استأنف اتجاهه النزولي، لكن واضعي السياسات في المركزي الأميركي قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بشكل فعلي إلى مسار الانخفاض لنسبة الاثنين بالمئة المستهدفة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الاستثمار في الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 31.15 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1042.02 دولار للأوقية، في تراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 999.07 دولار للأوقية.