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أحمد جودة - القاهرة - اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين.. ٣ دول أوروبية يعترفون بدولة فلسطينية رسمياً

اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين.. في خطوة هامة جديدة، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض بشدة فكرة حل الدولتين ويصر على استمرار سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين.. ٣ دول أوروبية يعترفون بدولة فلسطينية رسميًا

دوافع الاعتراف الأوروبي

يرى العديد من المحللين أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين ينبع من عدة دوافع رئيسية، أهمها:

الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني: يعاني الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر إسرائيلي منذ عقود، ويأتي هذا الاعتراف كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

الحفاظ على حل الدولتين: يعتبر حل الدولتين هو الحل الوحيد العادل والمقبول لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويهدف الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين إلى دفع عملية السلام قدما وتحقيق هذا الحل.

معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية: تُعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولي، ويهدف الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة.



ردود الفعل على الاعتراف

قوبل اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين بترحيب كبير من قبل السلطة الفلسطينية، حيث اعتبره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني".

في المقابل، أبدت إسرائيل غضبها من هذه الخطوة، واستدعت سفيريها في النرويج وأيرلندا. كما هددت بفرض عقوبات على الدول التي تعترف بدولة فلسطين.

آثار الاعتراف على المدى الطويل

من المبكر استشراف جميع الآثار المترتبة على اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين على المدى الطويل.

لكن من الممكن أن يؤدي هذا الاعتراف إلى: