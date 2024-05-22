العالم اليوم - بالفيديو.. نظرة مبابي تمنح فتاة عادية شهرة "لا تصدق"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نظرة مبابي تمنح فتاة عادية شهرة "لا تصدق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 09:24 مساءً - حصدت فتاة في فرنسا شهرة " لا تصدق"، بسبب نظرة واحدة من نجم كرة القدم كيليان مبابي، خلال إجازة اللاعب قبل أيام.

فقبل أيام من رحيله الرسمي عن باريس سان جرمان، أظهرت لقطات فيديو النجم الفرنسي مبابي وهو يقضي إجازة سريعة في مدينة كان الساحلية، برفقة زميله عثمان ديمبلي.

وخلال تواجده في مطعم ساحلي بفندق "ماجستك"، وثقت كاميرا لحظة حديث مبابي مع ديمبلي، ثم التفاته لفتاة وانبهاره بجمالها.

ماذا حصل؟

خلال جلوسهما على طاولة، أتت فتاة تعمل في الفندق ونفذت استعراضا فنيا بالعلم الفرنسي.

بينما كانت تقوم بعرضها، التفت لها مبابي وتلفظ بعبارة "واو" منبهرا بجمالها، وهي لقطة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

بعد بحث مضن من متابعي السوشال ميديا عن الفتاة، التي ظهرت في الفيديو من الخلف فقط، وضع أحد أصدقائها اسمها في التعليقات، حيث كتب: "يبدو أن كيليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا".

بعدها انتشر الحساب الشخصي للفتاة على "إنستغرام"، وتبين أن اسمها ليا.