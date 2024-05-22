العالم اليوم - واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:25 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأربعاء، إن "من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين".
وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن:
- الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
- من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.
- بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد.
- تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة.
- أميركا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة.
- أميركا ترى عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة.
- بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
- واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.
- سنحرص على مساعدة إسرائيل على هزم حماس وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب.
- المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.
- مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.
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