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العالم اليوم - واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:25 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأربعاء، إن "من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين".

وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن:

  • الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
  • من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.
  • بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد.
  • تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة.
  • أميركا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة.
  • أميركا ترى عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة.
  • بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
  • واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.
  • سنحرص على مساعدة إسرائيل على هزم حماس وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب.
  • المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.
  • مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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