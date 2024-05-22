العالم اليوم - واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:25 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأربعاء، إن "من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين".

وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.

من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.

بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد.

تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة.

أميركا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة. أميركا ترى عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة.

بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.

واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.

سنحرص على مساعدة إسرائيل على هزم حماس وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب.

المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.

مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.

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