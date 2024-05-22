نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني يؤكد أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى إلى روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية البحريني في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" إن "هذه الزيارة المباركة لبلد صديق كروسيا تترجم حرص واهتمام جلالة الملك المعظم على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، ودفع مساراتها إلى مجالات أوسع من التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف أن "العلاقات البحرينية الروسية وثيقة وشهدت في السنوات الأخيرة، بفضل رؤية جلالة الملك المعظم تناميا وتطور ملموسا، شمل العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا عزم الجانبين على توسيع آفاق التعاون من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في عدد من المجالات المهمة".

وأكد أن "المباحثات الرسمية بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الروسي سوف تركز على أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يتيح فرص زيادة التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".

وأشار إلى أن "جلالة الملك المعظم والرئيس الروسي سيبحثان أيضا مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة وتطورات الحرب في قطاع غزة وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، والجهود الرامية لوقف الحرب وحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع".

وأكد "وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم، سوف يطلع الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في 16 مايو الجاري، وما توصلت له من قرارات ومبادرات تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة وتضامن الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية".

ونوه بأن "قمة البحرين مثلت نقلة مهمة في العمل العربي المشترك في الظروف الراهنة، بما توصلت إليه من قرارات ومبادرات بناءة أكدت حرص الدول العربية على إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتبنيها مبادرة مملكة البحرين للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة، ودعم الجهود الهادفة إلى الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأعرب وزير الخارجية عن "ثقته في أن زيارة جلالة الملك المعظم لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع فخامة الرئيس الروسي سوف تسهم في دفع مسار علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وسوف تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين الصديقين".