نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: كييف قلصت عدد بنود "صيغة زيلينسكي" من 10 إلى 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت صحيفة Dsnews الأوكرانية إلى أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خفض التوقعات بشأن تسوية النزاع مع روسيا، وقلص عدد بنود معادلته للسلام من 10 نقاط أعلن عنها أصلا، إلى 3 بنود فقط.

وأشار مراقب الصحيفة يوري فيشنيفسكي في مقال له، نشر يوم الأربعاء، إلى أن "صيغة زيلينسكي للسلام" المعلن عنها في نوفمبر 2022 كانت تتضمن 10 بنود، بما فيها "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا" و"سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية" و"منع تصعيد الحرب ومنع تكرار العدوان".

وفي التصريحات الصحفية الأخيرة لم يتحدث زيلينسكي عن تلك البنود، بل ذكر ثلاثة بنود فقط من الخطة الأصلية.

وقال زيلينسكي، المنتهية ولايته، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" عشية المؤتمر الخاص بالسلام في أوكرانيا، الذي من المقرر أن يعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو المقبل، إنه "من المهم للغاية حل ثلاثة بنود من شأنها أن توحد كافة بلدان العالم. وهي الأمن الغذائي والأمن النووي وتبادل الأسرى وفق مبدأ "الجميع مقابل الجميع" وكذلك عودة الأطفال الذي تم ترحيلهم".

وتابع زيلينسكي: "إذا أيدنا حل الأزمات الثلاث بشكل منفرد، فإن الدول المسؤولة ستجتمع على المستوى الفني وستضع خطة ستحظى بتأييدنا. وأعتقد أنه إذا وضعنا خطة مفصلة لتسوية تلك القضايا الثلاث، فستكون من الضروري إحالته إلى ممثلي روسيا".

وفي تصريح آخر، أدلى به لوكالة "رويترز"، أكد زيلينسكي أن "القمة ستبحث ثلاثة بنود، وهي الأمن النووي والأمن الغذائي، أي الملاحة الحرة في البحر الأسود وبحر آزوف، وعودة الأطفال الأوكرانيين المختطفين وتبادل جميع الأسرى".

وجدد التأكيد على أنه "إذا أيدت جميع الدول تلك البنود، سيتم وضع خطط مفصلة، وبعد ذلك ستسلمها الدول المختلفة عبر مختلف المنصات لروسيا وستتواصل مع ممثليها".

واعتبر زيلينسكي أنه في حال تنفيذ تلك البنود الثلاثة سيكون من الممكن الانتقال إلى تنفيذ "البنود الصعبة التي من شأنها أن تؤدي إلى انتهاء الحرب".

وجدير بالذكر أن روسيا رفضت مناقشة "معادلة زيلينسكي"، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع". وأكدت أنها مستعدة للتفاوض حول السلام على أساس مبادرات تأخذ بعين الاعتبار "الواقع الجديد" على الأرض.