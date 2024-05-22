نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ذا هيل": أمريكا تخسر "الحرب العالمية الثالثة" بمواجهة روسيا والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كتبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين.

وجاء في مقال تحليلي نشرته الصحيفة: "ينزلق العالم اليوم إلى حرب عالمية ثالثة أيديولوجية، تتعارض فيها مصالح روسيا والصين وحلفائهما مع مصالح الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يتعين على واشنطن، أن تتعامل مع ثلاثة صراعات، في أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط وربما في تايوان".

وبحسب المقال فإن الرئيس "بايدن العالق على ما يبدو في شراك حسابات انتخابات نوفمبر، يرفض حتى الاعتراف بأننا بالفعل في منتصف حرب عالمية ثالثة".

وأضاف المقال: "ونتيجة لهذا النهج، فإن إدارة الرئيس الأمريكي تفتقر بشدة إلى الإمكانات العسكرية، والقدرة على إنتاج الأسلحة، والقدرة على مواجهة التهديد السيبراني الصادر عن موسكو وبكين".

واختتم المقال بالتأكيد على أن "هذه المشاكل تتطلب حلولا فورية" إلا أن بايدن بدلا من أن يتصرف مثل أبراهام لينكولن ويظهر التصميم على الفوز، يقوم بمحاكاة (جيمس) بوكانان في إهمال واجبه كزعيم للعالم الحر".