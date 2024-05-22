نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: الصراع في أوكرانيا يوسع النقاش حول التهديدات النووية "مع الحلفاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية جيل هروبي بأن الصراع الأوكراني سمح لواشنطن بتعزيز مناقشة التهديدات النووية مع "حلفائها" في العالم بشكل كبير.

وقالت هروبي خلال اجتماع لمجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن نقدم مساهمة كبيرة لمساعدة أوكرانيا، وجزء مما نقوم به هو بالتعاون الكامل مع بقية العالم.. نحن نتعاون لضمان تسليط الضوء على التهديد النووي".



وبحسب هروبي "ضاعفت" الإدارة الأمريكية جهودها لمناقشة الردع النووي ومنع الانتشار مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم على اعتبار أن واشنطن "لا تتحدث مع خصومها".

وأضافت: " نحن نفعل ذلك من خلال قضاء وقت طويل في الناتو وآسيا مع شركائنا حول العالم، وقد ازداد الوعي والاهتمام ببرنامجنا للأسلحة، وبرنامجنا للردع النووي، بما في ذلك عدم الانتشار بشكل ملحوظ".

وكانت واشنطن قد أعلنت مطلع 2019 انسحابا أحاديا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة والمدى، متهمة موسكو بانتهاكها.

ووصفت روسيا الاتهامات الأمريكية بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن روسيا التزمت بالكامل بشروط المعاهدة، وأن تصرفات الدول نفسها تثير تساؤلات.

وفي بداية يوليو 2019، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا يعلق العمل بالمعاهدة، وفي أغسطس من نفس العام، توقف تطبيق المعاهدة.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا نقلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2023، تقييماتها لمقترحات واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد لافروف أن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقا.

وأشار إلى أن موسكو لا ترى فرصا للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الوقت الراهن، فلإجراء هذا الحوار، على الغرب أن يتخلى عن خطابه المعادي لروسيا.