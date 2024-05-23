العالم اليوم - قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 10:21 صباحاً - تحدثت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، عن مقتل شخص وإصابة 3 طلاب في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كفردجال النبطية جنوبي لبنان.

وكثرت الحوادث المشابهة عقب بدء الحرب في قطاع غزة، حيث استهدفت إسرائيل الكثير من المقار والمركبات في سوريا ولبنان.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل في هذه الهجمات شخصيات قيادية إيرانية أو تابعة لحزب الله.

ومنذ 7 أشهر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء التصعيد في غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في الهجمات المتبادلة.