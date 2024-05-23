العالم اليوم - البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة في كوبا أميركا.. ما التفاصيل؟

انتم الان تتابعون خبر البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة في كوبا أميركا.. ما التفاصيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 11:18 صباحاً - أكد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة في منافسات كوبا أميركا 2024، التي ستقام في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استخدام البطاقة الوردية للإخطار، بعد إبلاغ الحكم أو الحكم الرابع، بتغيير محتمل من قبل الفريق بسبب الاشتباه في إصابة الرأس أو الارتجاج.

وتابعت: "عندما يتم استخدام تبديل الارتجاج، سيكون لدى الفريق المنافس تلقائيا إمكانية إجراء تبديل إضافي".

وأعلنت مديرية المسابقات والعمليات التابعة للاتحاد أنه سيتم إضافة تبديل سادس (أو سابع) محتمل لإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين.

من جهتها، أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنه "لا يجوز إجراء هذا التبديل إلا مرة واحدة لكل فريق بالإضافة إلى التبديلات الخمسة التي يمكن إجراؤها خلال الـ90 دقيقة (أو ستة في حالة وجود وقت إضافي)".

وأضافت: "لا يجوز للاعب الذي تم استبداله العودة إلى ميدان اللعب مرة أخرى وسيذهب إلى غرفة تبديل الملابس، وإذا لزم الأمر، إلى مركز طبي".

وستنطلق بطولة كوبا أميركا في 20 يونيو وستنتهي في 14 يوليو.