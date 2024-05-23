العالم اليوم - صادرات السعودية غير البترولية تصعد 3.3% بالربع الأول من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 11:18 صباحاً - سجلت الصادرات السعودية غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الصادرات الوطنية غير البترولية، والتي تستثني إعادة التصدير قد انخفضت بنسبة 5.2 بالمئة.

وأشارت بيانات الهيئة إلى ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.5 بالمئة في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3 بالمئة.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول من 2024 إلى 76.1 بالمئة، مقارنة بنسبة 78.2 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد الواردات، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن واردات المملكة ارتفعت في الربع الأول من 2024 بنسبة 6.4 بالمئة.

ونص التقرير: "بالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8 بالمئة عن نفس الربع من العام السابق".

وبالمقارنة مع الربع السابق، أي الربع الرابع من عام 2023، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4 بالمئة، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2 بالمئة.

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3 بالمئة، و سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 3.8 بالمئة بالمقارنة مع الربع الرابع 2023.

وبحسب الهيئة، تعُّد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 25.1 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت على أساس سنوي بنسبة 18.3 بالمئة.

وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي حصلت على ما نسبته 14.9 بالمئة من إجمالي الصادرات السعودية في الربع الأول من 2024.