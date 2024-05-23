العالم اليوم - تركيا ودول الخليج.. سعي لتعزيز العلاقات باتفاق للتجارة الحرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 12:24 مساءً - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.

وفي حديثه في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، قال شيمشك أيضا إن الليرة ستشهد بعض التراجع لكن التقلبات تضاءلت.

وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد قال في مارس الماضي، إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وقعا اتفاقا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.

وأطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

ووقعت منذ ذلك الحين صفقات بمليارات الدولارات مع دول المنطقة.

وقال بولات على منصة "إكس": "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".

وعبر عن اعتقاد أنقرة أن المحادثات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار.