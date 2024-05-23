الاحتلال: إصابة جندى بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:25 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي في صفوفه بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياقٍ آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل.