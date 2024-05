لحظة انهيار مسرح بسبب عاصفة قوية في المكسيك.. وفاة وإصابة العشرات (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:25 مساءً - انتشر مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لحظة سقوط مسرح أمس الأربعاء، ويؤدي إلى وفاة 9 أشخاص ويصيب 50 آخرين، في واقعة أثارت جدلاً واسعة بالمكسيك.

الواقعة التي حدثت أمس الأربعاء، كانت خلال تجمع انتخابي لحزب حركة المواطنين، وفوجئ جميع الحضور بسقوط المسرح بشكل مفاجئ، وهو ما نتج عنه وقوع ضحايا، بالإضافة إلى العشرات الذين يعالجون في المستشفيات والعيادات المحلية، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية، عن مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك.

تفاصيل الواقعة وسبب حدوثها

المشهد الصادم كان خلال مؤتمر المرشح خورخي ألفاريس، الذي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب انهيار المسرح خلال تجمعه في مدينة سان بيدرو، مؤكدًا أن هناك عاصفة رعدية تسببت في تلك الكارثة.

وعن تفاصيل حالته الصحية، قال ألفاريس» إنه بخير، لكن فريقه تعرضوا لإصابات مختلفة، معلنًا تعليق أنشطة الحملة الانتخابية مؤقتًا، لحين مرور تلك الأزمة.

This is northern Mexico. A strong gust of wind collapses stage during campaign rally killing four, wounding 15. pic.twitter.com/tyhSme4RBw

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 23, 2024

نصائح بالمكوث في المنازل

وهناك مقطع فيديو آخر انتشر عبر وسائل التواصل، أثناء حديث حاكم مدينة نويبو ليون، مناشدًا السكان بالبقاء في منازلهم بسبب انتشتر العواصف الرعدية المنطقة، مشيرا إلى أن الطقس ساهم بشكل مباشرة في الحادثة.