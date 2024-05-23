العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تقتل عضوا بارزا في حزب الله

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيل تقتل عضوا بارزا في حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 04:25 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية أسفرت عن مقتل أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان صباح الخميس.

بحسب الجيش الإسرائيلي، كان ناصر فران عضوا "بارزا" في الحزب، ومسؤولا عن تصنيع وشراء الأسلحة.

وعقب الغارة التي استهدفته، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره، لكنه لم يقدم معلومات عن دوره.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن فران شارك في "إنتاج أسلحة حزب الله الاستراتيجية والفريدة من نوعها".

وكثرت الحوادث المشابهة عقب بدء الحرب في قطاع غزة، حيث استهدفت إسرائيل الكثير من المقار والمركبات في سوريا ولبنان.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل في هذه الهجمات شخصيات قيادية إيرانية أو تابعة لحزب الله.