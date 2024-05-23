روسيا والبحرين توقعان عددا من الاتفاقات

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت روسيا والبحرين عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في أعقاب المحادثات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو اليوم.

وقد وقع وزير وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني مع عدد من الوزراء الروس عددا من مذكرات التفاهم:

حيث وقع مع وزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية والخدمة الوطنية للصحة العامة البحرينية للتعاون في مجال الصناعات الدوائية والطبية.

ومع وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت مذكرة تفاهم بين وزارة النقل الروسية ووزارة المواصلات والاتصالات البحرينية.

ومع وزير الصحة ميخائيل موراشكو مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة الروسية والبحرينية.

ومع وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة الروسية ودائرة الثقافة وهيئة الثقافة والآثار بالبحرين في الفترة ما بين 2024-2027، وكذلك على مذكرة تفاهم لإقامة "المواسم الروسية" في البحرين عام 2025.

وقد جرت مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم بحضور كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت محادثات الرئيس الروسي وملك البحرين حمد بن عيسى قد جرت اليوم في موسكو في أجواء دافئة حيث رحب بوتين بضيفه البحريني، مشيرا إلى أن روسيا والبحرين يحتفلان العام المقبل بمرور 35 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي وصفها بوتين بأنها تضمنت "كثيرا من الإنجازات"، وأصبح هناك "قنوات اتصال من خلال وزارة الخارجية".

وقد دعا الملك حمد بوتين لدعم "مؤتمر دولي للسلام"، حيث قال: "إن أصدقاءكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا"