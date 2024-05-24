نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقبال نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه من المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات في مينسك، مساء الخميس والجمعة.

وأضاف بيسكوف: "اليوم ستكون هناك مباحثات موسعة بين الرئيسين، كما هو مخطط له، وغدا أيضا، سيكون هناك يوم كامل لهذه الزيارة الرسمية".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

ويهدف التدريب إلى ضمان سلامة أراضي روسيا الاتحادية وسيادتها دون قيد أو شرط ردا على التصريحات والتهديدات الاستفزازية من قبل مسؤولين غربيين.