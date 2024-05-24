العالم اليوم - بالصور والفيديو: قتلى وجرحى في انهيار مطعم بإسبانيا

انتم الان تتابعون خبر بالصور والفيديو: قتلى وجرحى في انهيار مطعم بإسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 03:24 صباحاً - أفادت الشرطة الإسبانية بانهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة في جزر البليار الإسبانية.

وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن سبعة إصاباتهم "خطيرة للغاية" وتسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما.

وأضافت أن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى انهار.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس "أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما".

وأضاف أنه تحدث إلى السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة للمساعدة "بكل الوسائل والقوات اللازمة".

وتابع: "أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وعرضت قناة تي.في.إي الإسبانية المملوكة للدولة لقطات لرجال الإطفاء وهم يعملون في مناطق ميدوسا بيتش كلوب في بالما في نحو الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي، وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.