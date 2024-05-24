العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة بيت حانون في "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 04:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل قائد كتيبة بيت حانون في حماس، حسين فياض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس": "جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد كتيبة بيت حانون في حماس داخل مجمع تحت الأرض في جباليا".

وأوضح أدرعي: "قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس".

وأضاف: "كان فياض مسؤولا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

وكان مسؤولون بقطاع الصحة ووسائل إعلام تابعة لحركة "حماس" قد قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت 60 فلسطينيا على الأقل في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذي فروا من منازلهم، وقطعت الطرق الرئيسية لإيصال المساعدات مما زاد من خطر المجاعة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وفي المقابل، تقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة الإسرائيلية أزهقت أرواح أكثر من 35800 فلسطيني ويُخشي أن يكون هناك آلاف آخرون تحت الأنقاض.