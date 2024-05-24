العالم اليوم - رئيس "النواب الأميركي": نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 04:25 صباحاً - قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون يوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس وسط تصاعد التوتر مع الرئيس جو بايدن بشأن تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة.

وأضاف جونسون خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية بمناسبة يوم الاستقلال أن ذلك سيكون "مؤشرا قويا على الدعم للحكومة الإسرائيلية في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".

وجونسون أكبر عضو جمهوري في الكونغرس ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي تجاه إسرائيل.

ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستزيد من غضب بعض الديمقراطيين الذين يتزايد انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم بايدن لها.

ويأتي هذا التجمع الدبلوماسي وسط توتر بين بايدن ونتنياهو بشأن سعي الولايات المتحدة لجعل إسرائيل تبذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب التي تقول إنها تشنها ضد مقاتلي حماس في غزة.

وأعطت السفارة نفس القدر من الأهمية لكلمة ألقاها النائب الأميركي الديمقراطي بيت أغيلار الذي شارك إلى جانب جونسون في الفعالية، وقال إن الدعم الأميركي لإسرائيل "فولاذي".

وعادة ما ترسل الإدارات الأميركية المتعاقبة مسؤولا رفيع المستوى لحضور حفلات يوم الاستقلال، مما يعكس مكانة إسرائيل كونها أهم حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وكانت من ألقت الكلمة الرئيسية في العام الماضي نائبة الرئيس كامالا هاريس التي وصفت في الأشهر الأخيرة الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية" وحثت على وقف إطلاق النار، وكانت كلمتها آنذاك تمجد في معظمها الدعم الأميركي لإسرائيل.