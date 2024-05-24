العالم اليوم - بعد إصابته بالسرطان.. فيديو لمحمد عبده يتحدث عن صحته

انتم الان تتابعون خبر بعد إصابته بالسرطان.. فيديو لمحمد عبده يتحدث عن صحته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 10:21 صباحاً - طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره على صحته بعد إعلان إصابته بالسرطان حيث يخضع لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

وظهر عبده في فيديو جمعه بالشاعر السعودي صالح الشادي قائلا: "أنا طيب بفضل الله".

وقبل أسابيع، كشفت تسجيلات صوتية "مؤثرة"، إصابة المطرب السعودي الكبير بالسرطان.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نسبت إلى المطرب السعودي الملقب بـ"فنان العرب"، وهو يواسي الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قبل وفاة الأخير بيوم.

وقال محمد عبده في رسالة صوتية لصديقه الراحل قبل وفاة عبد المحسن بليلة، إنه يتلقى العلاج الكيماوي في باريس.