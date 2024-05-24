نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يصحّح لنظيره لوكاشينكو تعليقه على محادثاته مع ملك البحرين في موسكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محادثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى في موسكو أمس الخميس، وذلك في مستهل استقبال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو له في مينسك.

ورحب لوكاشينكو بالرئيس الروسي "في بلده الثاني بيلاروس الشقيقة"، وقال في مستهل حديثه مازحا: أشكركم على قدومكم.. وأنا في طريقي إلى المطار خيل لي بأن لقاءاتنا في منتصف الليل أصبحت تقليدا، إذ دائما ما نفتقر للوقت للاجتماع نهارا.. لكن لا بأس في ذلك، خاصة وأن يومكم كان شاقا.. كانت لديكم محادثات شاقة وصعبة مع ملك البحرين".

فقاطعه بوتين بالقول: "لا، لا أبدا.. كانت محادثات ممتعة ولطيفة... عقدنا مباحثات مطولة مع أصدقائنا العرب يوم أمس"، في إشارة إلى العاهل البحريني والوفد المرافق له.

وعن محادثاته المنتظرة مع لوكاشينكو، أضاف بوتين: "سنناقش القضايا الأمنية ومشاركة بيلاروس في مناورات الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والأمن