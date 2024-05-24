نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: ندرس عدم مشاركة هنغاريا في عمليات "الناتو" خارج حدوده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الدبلوماسيين رجال القانون الهنغاريين يبحثون كيفية عدم مشاركة هنغاريا في عمليات حلف "الناتو" خارج حدوده، رغم عضوية بودبست في الحلف.

وقال أوربان عبر إذاعة Kossuth: "رجال القانون في هنغاريا يبحثون كيف يمكن لهنغاريا أن تكون عضوا في حلف "الناتو" وألا تشارك في عملياته خارج حدوده".

وأضاف أنه عندما تم تأسيس الحلف لم يتحدث أعضاؤه عن عمليات عسكرية وحروب سيخوضها خارج حدوده.

وأشار إلى أن بروكسل بدأت استخدام مصطلح "دولة غير مشاركة" لوصف موقف هنغاريا.