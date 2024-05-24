العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط بأسبوع وسط مخاوف بشأن الفائدة في أميركا

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط بأسبوع وسط مخاوف بشأن الفائدة في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 11:18 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، على أثر تراجع نظرائه في وول ستريت بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على أن التضخم قد يؤخر تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

انخفض المؤشر نيكي بنسبة 1.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى 38646.11 نقطة عند الإغلاق، وكان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 1.9 بالمئة.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.44 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية الليلة الماضية بقيادة "داو جونز" الذي انخفض بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت المصانع الأميركية ارتفاع أسعار مجموعة من المدخلات، مما يشير إلى أن تضخم أسعار السلع قد يرتفع في الشهور المقبلة.

وقفزت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 4.498 بالمئة مع تقليص المتعاملين رهاناتهم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إلى احتمال الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في شركة "نومورا" للأوراق المالية: "يبدو بالتأكيد أن التحركات في أسعار الأسهم اليابانية على المدى القصير على الأقل معتمدة على مستويات عوائد السندات الأميركية".

وأضاف أنه مع تحول المؤشر ليصعد بشكل طفيف مع إغلاق تعاملات الجمعة "من المحتمل أن يستقر نيكي عند المستويات الحالية أو حتى يتجه لتحقيق مكاسب من الأسبوع المقبل".

وخسر المؤشر 0.36 بالمئة على مدار الأسبوع لكنه ربح أكثر من 15 بالمئة هذا العام مما يجعله ضمن الأسواق الأفضل أداء على مستوى العالم.

وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس قبل أن يتراجع في الشهر التالي إلى أدنى مستوى له عند 36733.06 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق، الجمعة، بشكل حاد لتكون من بين الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعدما ارتفعت أمس الخميس بفضل توقعات أرباح إنفيديا.

وانخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.5 بالمئة، وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.8 بالمئة، ونزل سهم ليزرتك 4.5 بالمئة.