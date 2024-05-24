العالم اليوم - فيديو.. عودة مؤثرة لنائب بريطاني خسر أطرافه بسبب "الإنتان"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عودة مؤثرة لنائب بريطاني خسر أطرافه بسبب "الإنتان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 11:18 صباحاً - عاد نائب بريطاني إلى البرلمان الأربعاء، بعد 5 أشهر من فقدان يديه وقدميه بسبب تسمم الدم، ليحظى بتصفيق حاد من زملائه وإشادة من رئيسة الوزراء ريشي سوناك.

وقال كريغ ماكينلاي (57 عامًا) إنه يريد أن يُعرف باسم "أول نائب آلي" عند عودته إلى مجلس العموم بأرجل وأيدي اصطناعية بعد الحادث الذي كان يهدد حياته العام الماضي.

وقال مازحا إن أطرافه الجديدة تعني أنه يخالف قواعد اللباس في البرلمان من خلال ارتداء أحذية رياضية وعدم ارتداء سترة رسمية، مضيفا: "هذا يوم عاطفي بالنسبة لي".

من جانبه، قال سوناك إن ماكينلاي كان "مصدر إلهام"، ووصفه رئيس البرلمان ليندسي هويل بأنه "رجل اللحظة".

في حالة الإنتان، يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ الجسم في إتلاف أعضائه.

وقال ماكينلاي إنه ذهب إلى الفراش وهو يشعر بالإعياء، وفي غضون يوم واحد تحول جسده إلى اللون الأزرق.

وأمضى 16 يوما في غيبوبة واستيقظ ليجد أن ذراعيه وساقيه قد تحولتا إلى اللون الأسود.

وتم بتر أطرافه في ديسمبر الماضي.