نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكين تتهم رئيس تايوان الجديد بدفع الجزيرة إلى الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت وزارة الدفاع الصينية رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي بدفع الجزيرة نحو الحرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وو تشيان، اليوم الجمعة: "في كل مرة تستفزنا الحركة الداعمة لاستقلال تايوان سنذهب أبعد قليلا في إجراءاتنا المضادة حتى إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم".

وأمس الخميس بدأ الجيش الصيني مناورات "السيف المشترك-2024" حول جزيرة تايوان.

وقال لي شي، المتحدث باسم القوات الصينية المشاركة في المناورات إن المناورات التي يجريها الجيش والبحرية والقوات الجوية والصاروخية ستستمر يومي الخميس والجمعة.

وبحسب المتحدث، تركز التدريبات على دوريات مشتركة للتأهب القتالي البحري والجوي، والسيطرة على ساحة المعركة، وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية.

وتشمل هذه التدريبات دوريات للسفن والطائرات التي تقترب من المناطق المحيطة بجزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزر لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة