نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين رابطة الدول المستقلة: نقف على أعتاب صراع عالمي مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف إن العالم يواجه مرة أخرى خطر نشوب صراع عالمي.

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متورطون في هجوم "كروكوس" الإرهابي يستأنفون ضد تمديد اعتقالهم

جاء ذلك في خطاب ليبيديف أمام المشاركين في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس رؤساء وكلاء الأمن في رابطة الدول المستقلة الذي عقده نائبه الأول ليونيد أنفيموف.

ووفقا لليبيديف، فقد أصبح الهجوم الإرهابي الذي وقع بـ "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو تحديا آخر لعملية التكامل في رابطة الدول المستقلة، وتابع: "بصراحة، يشكل هذا الحدث، إضافة إلى المشكلات الأمنية، مهاما صعبة لنا في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وهنا لا يسعنا إلا أن نذكر مشكلة التطرف لدى فئات معينة من السكان في بلداننا".

وأشار ليبيديف إلى أن العمل النشط الذي يجري حاليا في رابطة الدول المستقلة بشأن مكافحة تطرف الأشخاص المعرضين للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.