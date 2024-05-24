العالم اليوم - إرجاء ليوم واحد.. أعضاء أوبك+ يجتمعون عن بعد في 2 يونيو

انتم الان تتابعون خبر إرجاء ليوم واحد.. أعضاء أوبك+ يجتمعون عن بعد في 2 يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - أرجأ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج، يوما واحدا إلى الثاني من يونيو، بدلا من الأول من يونيو.

وقالت أوبك، الجمعة، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع في فيينا في الأول من يونيو، لكنه سيعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

وينفذ منتجو النفط في تحالف أوبك+ خفضا طوعيا للإنتاج يبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للنصف الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضا طوعيا سابقا.

وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى خفض سابق تم الإعلان عنه منذ أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي اليومي وفقا لحسابات رويترز.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قد قالت في وقت متأخر الأربعاء، إن روسيا تجاوزت حصصها الإنتاجية ضمن اتفاقات أوبك+ في أبريل "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها للتعويض عن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان: "روسيا ملتزمة تماما باتفاقات أوبك+ وخططها للتعويض عن عدم تنفيذ خطة الإنتاج وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها لتغطية الانحراف البسيط عن مستويات الإنتاج الطوعية".

وقال البيان إن روسيا حافظت على الإنتاج ضمن حصص أوبك+ خلال الربع الأول من 2024.