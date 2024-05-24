العالم اليوم - انخفاض كبير بعدد السجناء في روسيا.. والسر في حرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر انخفاض كبير بعدد السجناء في روسيا.. والسر في حرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - ذكرت وسائل إعلام روسية مستقلة، الجمعة، أن عدد نزلاء السجون الروسية انخفض بمقدار 58 ألفا العام الماضي، في استمرار لتراجع مطرد يعزى جزئيا إلى تجنيد المدانين للقتال في أوكرانيا.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن بيانات منشورة في الجريدة الرسمية لمصلحة السجون الروسية إن السلطات أفرجت عن حوالي 105 آلاف سجين في المجمل بين عامي 2022 و2023.

ولدى روسيا شبكة واسعة من السجون ومعسكرات العمل، منتشرة في مساحتها الشاسعة التي تضم 11 منطقة زمنية.

وقالت السلطات المحلية في سيبيريا إنها تعتزم إغلاق عدد من السجون هذا العام بعد تراجع أعداد نزلائها بسبب تجنيد المدانين للقتال في الحرب.

ووفقا لحسابات وسائل الإعلام المستقلة، يشكل الانخفاض الأحدث في عدد نزلاء السجون جزءا من مسار هبوط أطول مدى.

فمنذ عام 2009، انخفض عدد المدانين من نحو 730 ألفا إلى ما يقرب من 250 ألفا مع تخفيف روسيا الأحكام العقابية المفروضة على بعض الجرائم المالية.

ومطلع الشهر الجاري، أقر برلمان أوكرانيا أيضا مشروع قانون يسمح لسجناء بالقتال في صفوف القوات المسلحة.