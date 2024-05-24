العالم اليوم - بوريل:إسرائيل ودول أوروبية تحاول تهديد قضاة الجنائية الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - قال مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إن إسرائيل وعدة دول أوروبية تحاول تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يأتي هذا بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضاف بوريل: "لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من الاتهام والمحكمة ستبت في الأمر".

وتابع: "في هذه الأثناء، أطلب من الجميع بدءا من حكومة إسرائيل والعديد من الحكومات الأوروبية عدم تهديد القضاة. لا تهددوا ولا تحاول التأثير على قرارهم".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد كشف في وقت سابق عن تعرضه لتهديدات بعد طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وقال خان: "تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا، ومن أجل السفاحين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة".

وأضاف: "لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى، لأنه في النهاية علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا وهو الإخلاص للعدالة".

وتابع: "لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك".