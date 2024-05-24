العالم اليوم - احتفالات عرس الهند الأسطوري.. رحلة بحرية بـ"شرط صارم"

انتم الان تتابعون خبر احتفالات عرس الهند الأسطوري.. رحلة بحرية بـ"شرط صارم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - من المقرر أن تبدأ الاحتفالات الثانية لما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، قريبا في رحلة بحرية من إيطاليا إلى فرنسا.

وستتم دعوة 800 ضيف لحضور الاحتفال 300 منهم من كبار الشخصيات حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، سيكون على متن السفينة 600 موظف لتلبية احتياجات الضيوف.

وستغطي هذه الرحلة التي تستغرق 3 أيام مسافة 4380 كيلومترا، تنطلق من إيطاليا وتتجه إلى جنوب فرنسا.

ستكون الرحلة البحرية، التي تحمل عنوان "الرحلة البحرية المستقبلية"، عرضا للفخامة والأناقة المطلقة.

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ويخطط أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت للزواج في 12 يوليو.

والد العريس الأغنى في آسيا

تمتد إمبراطورية أمباني لتشمل قطاعات النفط والاتصالات والنسيج والمواد الكيماوية، وهو أغنى رجل في آسيا، إذ حل في المرتبة 10 على قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 117 مليار دولار.

وقد ذاع صيت أمباني وشركته "ريلاينس للصناعات المحدودة"، التي تعتبر من كبرى شركات النفط والاتصالات في الهند، بعد أن تمكن من الحلول مكان نظيره الصيني جاك ما، مؤسس "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، على رأس قائمة أثرياء آسيا في 2018.

وأقيمت الاحتفالات الأولى في شهر مارس الماضي وسط ضجة إعلامية كبيرة تحدثت عن فخامة غير مسبوقة.