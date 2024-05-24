العالم اليوم - محادثات غزة.. لقاءات مرتقبة لمدير "سي آي إيه" في فرنسا

انتم الان تتابعون خبر محادثات غزة.. لقاءات مرتقبة لمدير "سي آي إيه" في فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - من المتوقع أن يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز محادثات في باريس مع ممثلين لإسرائيل، في محاولة لاستئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى هدنة في غزة.

وقال مصدر غربي لوكالة "فرنس برس"، الجمعة، إن الزيارة مرتقبة الجمعة أو السبت، وذلك بعد أن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تواصل حماس احتجازهم في غزة، مقابل وقف إطلاق النار.

وكانت المحادثات السابقة في القاهرة والدوحة قد انهارت في وقت سابق من هذا الشهر، مع رفض إسرائيل وحماس شروط بعضهما البعض.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ممثلون عن قطر أو مصر سيحضرون محادثات باريس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن بيرنز سيلتقي بنظيره الإسرائيلي ديفيد برنيا، رئيس الموساد.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر قوله إن بيرنز سيلتقي أيضا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف أن المفاوضين الإسرائيليين عملوا في الأيام الأخيرة على "اقتراح جديد" لإعادة إحياء محادثات الرهائن، يتضمن "بعض التنازلات".