العالم اليوم - دعوات لتحفيز البريطانيين لتخزين المياه والغذاء.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر دعوات لتحفيز البريطانيين لتخزين المياه والغذاء.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:22 مساءً - حملة جديدة أطلقتها الحكومة البريطانية، تحث فيها المواطنين على تخزين الأطعمة المعلبة والبطاريات والمياه المعبأة، وذلك لتشجيع الجمهور على الاستعداد لحالات الطوارئ.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية، واطلعت عليه دوت الخليج، أعلن أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، عن إنشاء موقع ويب جديد مصمم لمساعدة الأسر على التخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن مجموعة من المخاطر، بدءًا من الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي إلى أزمات الأمن البيولوجي، مثل جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، حذر تجار التجزئة يوم الأربعاء الجمهور من شراء سلع بكميات كبيرة بعد النصيحة.

وقال أندرو أوبي من اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة الآخرين: "في حين أنه من المعقول أن يكون لديك بعض الطعام الإضافي في المنزل، فإن معظم الأسر ستجد أن لديها بالفعل ما يكفي من المواد غير القابلة للتلف في الخزانة".

وبحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، يصر دودن على أن الإجراءات "تتعلق بالضمانات المعقولة، وليس التخزين الكبير".

ووصف الموقع الإلكتروني بأنه يقدم "معلومات عملية للأسر للقيام بتلك الاستعدادات" للتهديدات المنصوص عليها في سجل المخاطر الوطني للحكومة البريطانية.

ويدعو موقع "Prepare" (استعد)، والذي أُطلق الأربعاء، الأسر إلى تخزين المياه المعبأة، ونصح الموقع بتخزين الحد الأدنى من إمدادات مياه الشرب بحوالي ثلاثة لترات للشخص الواحد يوميًا.

وأوصى بتخزين 10 لترات للشخص الواحد يوميًا - للمساعدة في احتياجات الطهي والنظافة الأساسية - كمستوى أكثر راحة من الإمدادات.

كما يحث الناس على شراء وتخزين الأطعمة غير القابلة للتلف والتي "لا تحتاج إلى الطهي، مثل اللحوم المعلبة الجاهزة للأكل أو الفواكه أو الخضروات"، بالإضافة إلى فتاحة العلب، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال وأغذية الحيوانات الأليفة حيثما كان ذلك مناسبًا.

وتعد البطاريات وأجهزة الراديو ومجموعة الإسعافات الأولية والمناديل المبللة من بين إمدادات الطوارئ الأخرى المفصلة في القائمة المرجعية الحكومية الموجودة على الموقع.

وفي حديثه في مؤتمر لندن للدفاع، قال دودن إن "القدرة على الصمود تبدأ في المنزل".

واستشهد باستطلاع للرأي أجراه المؤتمر يظهر أن 15 بالمئة فقط من الناس لديهم مجموعة مستلزمات الطوارئ في منازلهم، في حين أن أكثر من 40 بالمئة من الناس ليس لديهم مجموعة مستلزمات الطوارئ لمدة ثلاثة أيام من المواد الغذائية غير القابلة للتلف والماء.

وقال مسؤولون حكوميون إن النصيحة ستجعل بريطانيا تتماشى مع دول مثل فنلندا واليابان، والتي تعتبر رائدة في قدرة المواطنين الاحترازية في حالات الطوارئ.