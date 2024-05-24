8 قتلى بعملية طعن في الصين

8 قتلى بعملية طعن في الصينأعلنت السلطات الصينية، اليوم، مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أخر، في حادث طعن بسكين، شهدته مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، عن مسؤولين قولهم: "إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 53 عاما، يعاني من مرض عقلي، حيث قتل ثمانية أشخاص وأصاب آخر عقب طعنهم بسكين كان بحوزته الخميس في بلدة شياوو بمدينة شياوقان".

وأضافت السلطات الصينية، أن الشخص المصاب، جروحه لا تهدد حياته، مشيرة إلى أن قوات الشرطة اعتقلت المشتبه به، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.