8 قتلى بعملية طعن في الصين
أعلنت السلطات الصينية، اليوم، مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أخر، في حادث طعن بسكين، شهدته مقاطعة هوبي بوسط البلاد.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، عن مسؤولين قولهم: "إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 53 عاما، يعاني من مرض عقلي، حيث قتل ثمانية أشخاص وأصاب آخر عقب طعنهم بسكين كان بحوزته الخميس في بلدة شياوو بمدينة شياوقان".
وأضافت السلطات الصينية، أن الشخص المصاب، جروحه لا تهدد حياته، مشيرة إلى أن قوات الشرطة اعتقلت المشتبه به، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 قتلى بعملية طعن في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.