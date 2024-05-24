العالم اليوم - التغذية السليمة خلال فترة الامتحانات.. ما أهميتها؟

انتم الان تتابعون خبر التغذية السليمة خلال فترة الامتحانات.. ما أهميتها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 03:24 مساءً - تلعب التغذية السليمة والمتوازنة دورا كبيرا في تحسين أداء الطلاب المدرسي، وتحصيلهم العلمي وتقوية ذاكرتهم خاصة أثناء الامتحانات.

وإضافة للنوم الجيد وممارسة بعض التمارين البدنية، يرى خبراء الصحة أن بعض الأطعمة تساهم في تحسين صحة الدماغ واتخاذ خيارات ممتازة أثناء هذه الفترة، كما تعزز التركيز والانتباه، مما يساعد التلاميذ على استيعاب المعلومات بشكل أفضل خلال المذاكرة.

في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية ريم بني عودة في حديثها لـ"دوت الخليج":