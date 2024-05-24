العالم اليوم - برشلونة يعلن إقالة تشافي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 03:24 مساءً - أعلن برشلونة الإسباني، الجمعة، إقالة المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز من منصبه.
وجاء إعلان برشلونة مخالفا لما حدث قبل أسابيع، إذ أعلن تشافي أنه مستمر في تدريب الفريق للموسم المقبل.
وقال برشلونة في بيان: "أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز أنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".
وفشل الفريق في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.
وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة، عندما يحل ضيفا على إشبيلية في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري، الأحد، قبل أن يرحل.
فليك مرشح
وأضاف بيان النادي: "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".
وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب "دي مانشافت" وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقا لتقارير إعلامية.
عكس التوقعات
- في يناير الماضي، قال تشافي إنه سيغادر في نهاية الموسم.
- لكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في أبريل على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو 2025.
- إلا أن الوضع تغير بسرعة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكتالوني المتعثر ماليا منافسة ريال مدريد وغيره من الأندية الكبرى في أوروبا.
- فاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.
- خرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد، بينما أطاحه أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.
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